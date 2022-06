POL-VIE: 220624 Viersen-Dülken: Einbruch in Einfamilienhaus

Kempen (ots) - Am Donnerstag gegen 10:45 Uhr war eine 87-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Kempen auf dem Außenring in Richtung Grefrath unterwegs. An der Kreuzung Oedter Straße bog sie nach links in Richtung Oedt ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw. Auf der Kreuzung kollidierten die Fahrzeuge. Die 87-Jährige wurde bei dem Unfall ...

mehr