Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Feuerwehr löscht Unterholzbrand - Kripo ermittelt

Brüggen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr brannten etwa 25 Quadratmeter Unterholz im Bereich der Brachter Straße in Brüggen. Feuerwehrkräfte hatten den Brand schnell gelöscht. Da eine Selbstentzündung derzeit ausgeschlossen wird, ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise auf Verdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. Zur Verhinderung von Waldbränden gibt die Feuerwehr Brüggen folgende Tipps, die natürlich überall gelten: Aufgrund des derzeitigen hohen Risikos von Waldbränden patrouilliert die Feuerwehr Brüggen wieder vermehrt die Wälder des Gemeindegebietes, um Entstehungsbrände zu lokalisieren und präventiv Aufklärung zu betreiben. Es gilt, einige wichtige Regeln zu beachten:

- Absolutes Rauchverbot im Wald und an den Seen im Naturschutzgebiet vom 1. März bis 31. Oktober. - Lagerfeuer/Grillen und jegliche andere Art von offenem Feuer im Wald bzw. in Waldnähe sind verboten. - Lassen Sie Waldwege und Waldzufahrten frei - parken Sie nur auf gekennzeichneten Parkflächen. - Stellen Sie ihr Auto niemals auf Grasflächen ab - vom heißen Auspuff bzw. dem Katalysator geht eine erhebliche Brandgefahr aus. - Werfen Sie bei Fahrten mit dem Auto keine brennenden Zigaretten aus dem Fenster - Sammeln Sie Ihre Zigaretten in ihrem Aschenbecher. Insbesondere entlang der Straßen lösen

glimmend weggeworfene Zigaretten immer wieder Waldbrände aus.

Sollten Sie Feuer oder Rauch im Wald bemerken, so befolgen Sie nach Möglichkeit folgende Schritte:

- Löschen Sie kleine Entstehungsbrände/Glutnester, sofern dies Ihnen gefahrlos möglich ist. Überprüfen Sie ggf. die Stelle sorgfältig. - Sollte der Brand nicht mehr kontrollierbar sein, so verlassen Sie den Gefahrenort auf kürzestem Weg. - Melden Sie in jedem Fall Brände über die Notrufnummer "112". Geben Sie so genau wie möglich den Ort des Brandes an. Hilfreich sind hierbei zum Beispiel naheliegende Fahrradknotenpunkte, Rettungspunkte, oder Pfostennummern von Fahrradweg-Beschilderungen. Machen Sie außerhalb des Gefahrenbereiches auf sich

aufmerksam und weisen sie die Einsatzkräfte ggf. ein. /wg (564)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell