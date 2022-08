Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Messingschieber vom Güllesilo geklaut ++ Einbruch in Schule - iPads gestohlen ++ 50 Euro bei WhatsApp-Betrug verloren ++ Unfall beim Abbiegen ++ 63-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Messingschieber vom Güllesilo geklaut

Bülstedt. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte von einem Silo im Steinfelder Moor an der Landessstraße 132 sechs Messingschieber abgebaut und mitgenommen. Mit einem Fahrzeug dürften sie zuvor über einen Feldweg in der Höhe der der Torfwerke bis an die Anlage gefahren. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 2.500 Euro aus.

Einbruch in Schule - iPads gestohlen

Bremervörde. Vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in ein Schulgebäude am Birkenweg eingestiegen. Im Lehrerzimmer öffneten die Täter mehrere Schränke und fanden acht iPads. Damit entkamen sie unerkannt.

50 Euro bei WhatsApp-Betrug verloren

Bremervörde. Mit einer angeblichen Mitteilung der Tochter über WhatsApp haben unbekannte Täter am Mittwochnachmittag Kontakt zu einer 56-jährigen Frau aus dem Nordkreis aufgenommen. Darin hieß es, ihr Handy sei defekt und sie könne nur noch die angegebene, neue Rufnummer nutzen. Da die "Tochter" ihr eigenes Homebanking nicht nutzen könne, bat sie ihre "Mutter" um die dringende Überweisung von zwei Rechnungen. Die Beträge erschienen der 56-Jährigen jedoch zu hoch. Daher überwies sie nur 50 Euro. Aber auch diese Summe hat die Frau an die Betrüger verloren.

Unfall beim Abbiegen

Brauel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der B71/ K130 ist am Mittwochnachmittag eine 63-jährige Autofahrerin verletzt worden. Als die Frau gegen 15.45 Uhr mit ihrem Renault von der Kreisstraße auf die bevorrechtigte Bundesstraße abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem, auf der Linksabbiegespur verkehrsbedingt wartenden Citroen einer 58-Jährigen. Die Fahrerin des Renault zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund dreitausend Euro.

63-jähriger E-Biker bei Unfall verletzt

Bremervörde. Am Mittwochabend ist ein 63-jähriger E-Biker im Einmündungsbereich Neue Straße/Huddelberg von einem Auto anfahren und dabei verletzt worden. Eine 50-jährige Autofahrerin hatte den vorfahrtberechtigten Mann auf dem Elektrofahrrad vermutlich übersehen. Er zog sich bei der Kollision Verletzungen an der Schulter zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell