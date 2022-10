Polizei Aachen

POL-AC: Seniorin angerempelt und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Eine 76-jährige Frau ist am 12.10.2022 gegen 12.30 Uhr in der Adalbertstraße von einem unbekannten Mann angerempelt und zu Fall gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich in Höhe des Geschäfts "Galeria Kaufhof". Die Seniorin wurde dabei nicht unerheblich verletzt. Sie musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Kurz nach dem Vorfall kümmerten sich mehrere Zeugen um die Verletzte und halfen ihr beim Aufstehen. Die Personalien dieser wichtigen Zeugen konnten jedoch bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet nun die Helfer und alle weiteren Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 0241/9577-33101 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell