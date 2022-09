Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Wichtiger Zeuge für Goldkettenraub am Bahnhof gesucht

Duisburg (ots)

Zwei unbekannte Räuberinnen hatten es am Donnerstag (1. September) gegen 11:20 Uhr auf der Mercatorstraße auf die Goldkette einer Seniorin abgesehen. Sie sprachen die 82-Jährige an, als sie gerade an der Fußgängerampel im Bereich der Verknüpfungshalle die Fahrbahn überquerte. Dann rissen sie ihr die Kette vom Hals und liefen weg. Ein Mann sprach die Seniorin daraufhin an und meinte, dass er die Täterinnen bereits im Hauptbahnhof gesehen hatte. Daraufhin stieg er gemeinsam mit einer Frau in einen Bus. Die Kriminalpolizei sucht den Mann und bittet ihn sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell