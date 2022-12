Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Schwerer Verkehrsunfall

Ottersweier (ots)

Ein 17-jähriger Rollerfahrer wurde am Montagmorgen gegen 7:20 Uhr bei einen Unfall lebensgefährlich verletzt. Eine 52-Jährige querte nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen mit ihrem Auto am Friedenskreuz die Kreisstraße 3764 (ehemalige B3) und kollidierte mit dem bevorrechtigten, in Richtung Bühl fahrenden Jugendlichen. Der 17-Jährige wie auch die Autofahrerin wurden mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 9.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Kreisstraße ist derzeit voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

