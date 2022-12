POL-OG: Gernsbach - Gebäudebrand verursacht hohen Sachschaden

Schuttertal, Dörlinbach (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Gebäudebrand in Schuttertal. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen brach das Feuer bei Arbeiten an einem Pkw in einer gewerblichen Werkstatt aus und griff anschließend auf die darüber gelegene Wohnung und den Dachstuhl über. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Der Sachschaden kann aktuell noch ...

