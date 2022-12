Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Wohnungseinbrüche, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Freitag 18 Uhr und Sonntag 23 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters neben einer Eingangstür in ein Gebäude im Langäckerweg. Im Innern durchwühlte der Täter sämtliche Schränke. Mehrere Fenster sowie die Terrassentür wurden geöffnet. Der Dieb entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Nachdem es einem ebenfalls bislang Unbekannten nicht gelang eine Eingangstür aufzuhebeln, verschaffte er in oben genanntem Zeitraum durch das Einschlagen einer Terrassentür Zutritt in ein Anwesen im Hermann-Hesse-Weg. Auch hier wurden nahezu sämtliche Schränke geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Uhr im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Ob es zu einem weitere Diebstahlschaden kam, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt hier etwa 5.500 Euro. Derzeit wird geprüft, ob ein Tatzusammenhang besteht. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell