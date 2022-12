POL-RT: Brand in Balinger Wohngebäude

Reutlingen (ots) - Ostfildern (ES): Einbrecher unterwegs In die Räumlichkeiten einer Werkstatt ist am frühen Freitagmorgen in der Nellinger Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter wollte sich gegen 5.30 Uhr zunächst gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt in das Gebäude verschaffen. Hierbei ging das Glas der Tür teilweise zu Bruch. Nach dem missglückten Versuch an der Tür ...

