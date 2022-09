POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger - Zeugen gesucht!

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Moritzstraße, 11.09.2022, 02:00-10:00 Uhr In dem o.g. Zeitraum verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in einen Verkaufswagen, welcher anlässlich des Altstadtfestes in der Moritzgasse in Bad Gandersheim stand. Hierbei wurde Bargeld in Höhe von ca. 200,00 EUR entwendet. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem PK Bad ...

