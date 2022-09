POL-NOM: Einbruch im Verkaufswagen auf dem Altstadtfest

Northeim (ots) - 37154 Northeim, In der Fluth 24, Samstag, 10.9.2022, 14.45 Uhr NORTHEIM (hei) - am Samstagnachmittag, um 14.45 Uhr wurde bei einem Schuhgeschäft in der Fluth in Northeim der akustische Diebstahlsalarm am Eingang ausgelöst. Durch eine Mitarbeiterin wurde dann eine 57-jährige Kundin am Eingang festgestellt, die zuvor ein Paar Schuhe an der Kasse gekauft und bezahlt hatte. In der von ihr mitgeführten Tragetasche befand sich noch ein zweites Paar Schuhe, das ...

