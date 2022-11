Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen nach Sachbeschädigung an Busbahnhof gesucht

Freren (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. November, 13 Uhr, und dem 12. November, 23:30 Uhr, ist es in Freren in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Glasscheibe eines Wartehäuschens am dortigen Busbahnhof. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902/949620 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell