Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Aschendorf (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen kam es in Aschendorf zu einem Verkehrsunfall. Der 62-jährige Fahrer eines BMW war auf der Straße "Zu den Emsauen" in Richtung "Rheder Straße" unterwegs und wollte in die Straße "Zu den Wallwiesen" einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Radlader. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der 62-Jährige leicht verletzt. Der 19-jährige Fahrer des Radladers blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

