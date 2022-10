Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Grünkraut

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und drei beschädigte Fahrzeuge hat ein Auffahrunfall am Sonntag kurz nach 11.30 Uhr in der Wangener Straße gefordert. Alle drei Pkw standen auf Höhe der Abzweigung der Schlierer Straße an einer roten Ampel. Weil der 24 Jahre alte Lenker eines Audi beim Umschalten auf Grün offenbar zu hastig anfuhr, fuhr er auf den Seat eines vorausfahrenden 19-Jährigen auf und schob diesen auf einen davor befindlichen VW Transporter. Der 42-jährige Fahrer des VW wurde dadurch leicht verletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 6.500 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Einbruch in Hotel

In das Büro eines Hotels in Gaisbeuren ist am Sonntag zwischen 14 und 22.30 Uhr ein Unbekannter eingebrochen. Der Unbekannte gelangte über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster in das Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 an den Polizeiposten Bad Waldsee zu wenden.

Bad Waldsee

Einbrecher entwenden Reifen

Mehrere hochwertige Reifensätze im Wert von mindestens 10.000 Euro haben Unbekannte entwendet, nachdem sie zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag in eine Lagerhalle in der Industriestraße eingestiegen waren. Über eine gewaltsam aufgebrochene Tür betraten die Täter die Halle und transportierten das Diebesgut mutmaßlich mit einem entsprechenden Fahrzeug ab. Hinweise zu den Tätern oder deren Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Cabrio-Dach aufgeschlitzt

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Täter angerichtet, der im Zeitraum zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, das Stoffverdeck eines Cabriolets aufgeschnitten hat. Der Wagen war zur Tatzeit auf dem Bleicheparkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wangen

Mehrere Personen in Schlägerei verwickelt - Polizist leicht verletzt

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am Samstag gegen 3 Uhr in einer Kneipe in der Webergasse notwendig, um eine Auseinandersetzung zwischen alkoholisierten und teils aggressiven Gästen zu schlichten. Zunächst war es zu einem Streit zwischen einem 33-Jährigen sowie zwei 40 und 36 Jahre alten Männern gekommen. Dabei wurde der 33-Jährige eine Treppe hinuntergestoßen und leicht verletzt. Im weiteren Verlauf filmte der 40-Jährige die Beteiligten und die alarmierten Polizeibeamten und geriet deshalb mit einem Gleichaltrigen in Streit. Die Polizei trennte die beiden Streithähne, die inzwischen mit Fäusten aufeinander losgingen. Als ein Polizeibeamter dem aggressiven 40-Jährigen Handschließen anlegen wollte, mischten sich weitere Gaststättenbesucher in die Szene ein, gingen auf den Polizisten los und schlugen ihn. Dieser wurde leicht verletzt. Insgesamt war eine zweistellige Personenanzahl an dem Tumult beteiligt, der nur durch die Unterstützung weiterer Polizeistreifen beendet werden konnte. Zwei der Aggressoren erhielten Platzverweise und Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft. Der 36-jährige Tatverdächtige geriet auf dem Nachhauseweg erneut in eine Auseinandersetzung, weshalb er den Rest der Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen musste. Auch ihn erwarten Anzeigen wegen Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft. Gegen alle drei Männer ermitteln die Beamten zudem wegen Beleidigung, weil sie die eingesetzten Polizisten mit üblen Ausdrücken beschimpft haben.

Leutkirch

Fallschirmspringer abgestürzt

Zwei Verletzte hat der Absturz zweier Tandemspringer am Sonntag kurz nach 11 Uhr in Unterzeil gefordert. Ein 53 Jahre alter Fallschirmspringer nahm beim gemeinsamen Sprung mit seiner 20-jährigen Mitspringerin nur wenige Meter über dem Boden Fahrt auf, wodurch das Duo mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde stürzte. Beide Springer wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittler des Polizeipostens Friedrichshafen-Flughafen klären derzeit die genauen Details des Unfallhergangs, schließen aber nicht aus, dass eine unvorhergesehene Windböe für den Unfall mitverantwortlich ist.

Leutkirch

Aggressiver Gast muss Party verlassen

Ein hochaggressiver 22-jähriger Gast rief bei einer Veranstaltung in der Wangener Straße am Sonntag kurz vor drei Uhr die Polizei auf den Plan. Der Mann war zunächst auf einen 33-Jährigen losgegangen und hatte diesen sowohl getreten als auch ins Gesicht geschlagen. Der Sicherheitsdienst fixierte den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei. Da der 22-Jährige sich aber auch gegenüber den Beamten weiterhin aggressiv verhielt, nahmen diese ihn in Gewahrsam. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte der alkoholisierte Mann die Polizisten mit üblen Ausdrücken. Die Lebensgefährtin des Aggressors kümmerte sich schließlich um den 22-Jährigen, wodurch ihm der Aufenthalt in der Arrestzelle erspart blieb. Er hat nun mit Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung zu rechnen.

