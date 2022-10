Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Hoßkirch - "Reh ausgewichen": Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Ermittlungen wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr hat die Polizei gegen einen 34-Jährigen aufgenommen. Der Mann hat am Samstagmorgen, 08.10.2022, angeblich wegen eines Rehes einen Unfall gebaut und verließ dann die Szenerie.

Gegen 05:00 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Ford Fiesta auf der L286 von Altshausen in Richtung Hoßkirch. Angeblich wich der 34-jährige Fahrer zwei Rehen aus. Er kam nach rechts von der Straße ab und fuhr einen kleinen Baum um. Anschließend schanzte er mit seinem Ford Fiesta über einen Feldweg hinweg und kam nach etwa 15 Metern Flugstrecke im Acker zum Stehen. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, etwa 2.500, -- Euro. Der Fahrer wurde von der Polizei später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein einbehalten. Da der beschuldigte 34-Jährige über Schmerzen im Oberkörper klagte wurde er zur Behandlung im Krankenhaus belassen.

Leutkirch - gefährliche Körperverletzung - Angriff mit Flasche

Am Samstag, 08.10.2022 gegen 22:15 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Brühlstraße in Leutkirch.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug ein 34-jähriger Beschuldigter einem 35- jährigen Geschädigten mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Zuvor kam es zu einem Gerangel, bei dem zwei weitere Personen den Geschädigten zu Boden brachten. Ob die beiden den Geschädigten festhielten, als der Beschuldigte mit der Bierflasche zuschlug, ist noch unklar. Im Rahmen dieses Einsatzes kam es zu Beleidigungen durch eine 40-jährige Beschuldigte. Beleidigt wurden eingesetzte Beamte und Unbeteiligte. Die 40-Jährige war ungehalten, schrie rum und ließ sich nicht beruhigen. Dieselbe Person hat zuvor bereits auf dem Polizeirevier in Leutkirch angerufen und den Wachhabenden mehrfach beleidigt. Trotz mehrmaliger Aufforderung Ruhe zu bewahren sah die 40- Jährige keine Veranlassung ihre aggressive Verhaltensweise zu ändern. Schlussendlich wurde sie in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

