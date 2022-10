Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 08.10.22 aus dem Landkreis Sigmaringen

Technischer Defekt - Pkw brennt aus

Die 46jährige Lenkerin eines Peugeot bemerkte kurz vor dem Kreisverkehr Sylvenstal, dass ihr Pkw in Brand geraten war. Sie stellte den Pkw am Fahrbahnrand ab und dieser brannte vollständig aus, noch bevor die Feuerwehr Pfullendorf eintraf und ihn ablöschte. Den Ermittlungen zufolge ist wohl ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. An dem Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Hohentengen

Unbekannte brechen Opferstock auf

Im Laufe des Donnerstags haben Unbekannte den Opferstock der Kapelle St. Josef in der Busshalde aufgebrochen und daraus Geld in Höhe von etwa 10 Euro entwendet.

