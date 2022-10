Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 08.10.22 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Sattelzug fährt auf Pkw auf

Der 51jährige Lenker eines Sattelzuges befuhr am Freitag gegen 16.35 Uhr die Wangener Straße in Richtung Ravensburg. An der Einmündung mit der Hinzistobler prallte er aufgrund Alkoholeiwirkung nahezu ungebremst auf einen Pkw Seat, der bei Rotlicht an der Ampel wartete. Der Seat wurde hierbei nach rechts abgewiesen und prallte dort gegen einen in der Hinzistobler Straße wartenden Renault. Der 68jährige Seat-Fahrer wurde schwer verletzt und in die OSK Ravensburg verbracht; der 25jährige Renault-Fahrer und zwei seiner Mitfahrer verletzten sich leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 33000 Euro. Bei dem Lenker des Sattelzuges wurde ein Atemalkoholwert von über 3 Promille festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährung und fahrlässiger Körperverletzung zu.

Amtzell

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab - Zeugen gesucht

Ein 45jähriger Seat-Lenker fuhr am Freitag gegen 18.10 Uhr auf der B 32 von Wangen in Richtung Ravensburg. Auf Höhe Tobelbach/Wiesflecken wollte er einen vorausfahrenden Pkw überholen, wobei dieser während des Überholvorgangs nach links ausscherte. Der Seat-Lenker wich ebenfalls nach links aus, kam von der Fahrbahn ab und fuhr sich in einer Weise fest. Dabei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 8000 Euro. Über das andere Fahrzeug, das weiterfuhr, ist nichts bekannt. Der Verkehrsdienst Kißlegg (Tel. 07563/90990) sucht nun Zeugen.

Bad Waldsee

15jähriger verunglückt mit Motorrad

Mit einer 1000er Suzuki und ohne Führerschein befuhr ein 15jähriger am Freitag gegen 17.45 Uhr die L 314 von Mennisweiler in Richtung Bad Wurzach. Vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit und fehlender Fahrpraxis kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Motorrad wurde an einem Baum in drei Teile gerissen, der Fahrer blieb schwer verletzt in einer Wiese liegen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Memmingen verbracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg (Tel. 07563/90990) in Verbindung zu setzen.

