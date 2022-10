Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pkw erfasst Radfahrer beim Abbiegen

Leichte Verletzungen hat sich ein 21 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Frauenstraße von einem Pkw erfasst wurde. Eine 64 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte nach links in die Wilhelmstraße abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Radler. Der 21-Jährige stürzte über die Motorhaube, verletzte sich am Arm und begab sich im Anschluss in ärztliche Behandlung. An Rad und Pkw entstand jeweils etwa 500 Euro Sachschaden.

Ravensburg

Fußgängerin angefahren

Nachdem eine 81-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr zwei Passanten an einem Fußgängerüberweg gefährdet hat, ermittelt die Polizei. Mutmaßlich aus Unachtsamkeit übersah sie einen 34-Jährigen und eine 27-Jährige, als diese die Straße überquerten. Der Mann erkannte die Gefahr rechtzeitig und konnte mit seiner Begleiterin in letzter Sekunde beiseite springen. Dennoch verletzte sich die 27-Jährige beim Zusammenstoß mit dem Pkw-Außenspiegel leicht. Die 81-Jährige hielt kurz darauf an. Ihr droht eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Wangen im Allgäu

Gestürzter Radfahrer - Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms

Ein gesundheitliches Problem war mutmaßlich die Ursache für einen Unfall am Donnerstag gegen 9.45 Uhr auf der L 320. Ein 19 Jahre alter Pedelec-Fahrer war von Artisberg kommend in Richtung Bahnhof-Ratzenried unterwegs und verlor bei abschüssiger Straße die Kontrolle über sein Rad. Mit zügiger Fahrgeschwindigkeit kam er von der Straße ab und stürzte in das angrenzende Wiesengelände. Ein Rettungsdienst brachte den mittelschwer verletzten jungen Mann, der keinen Helm getragen hat, in eine Klinik. In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals dazu, bei der Fahrt einen Radhelm zu tragen. Dieser kann insbesondere von schweren Kopfverletzungen schützen und Leben retten.

Wangen im Allgäu

Mit fünf Promille auf die Intensivstation

Zu großen Durst hatte am Donnerstag ein 54-jähriger Mann, sodass er gleich zweimal die Polizei auf den Plan rief. Gegen 15.30 Uhr lag der volltrunkene Mann vor dem Polizeirevier. Da er nicht mehr verkehrsfähig war und eine Atemalkoholmessung knapp zwei Promille ergab, nahmen ihn die Polizisten zur Ausnüchterung bis in den späten Abend in Gewahrsam. Am Freitagmorgen gegen 0.45 Uhr lag er alkoholisiert im Bereich einer Tankstelle in der Ravensburger Straße. Da das Atemalkoholmessgerät weit über fünf Promille anzeigte, wurde er von Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Kißlegg

Rasenmäher aus Geräteschuppen gestohlen - Zeugen gesucht

Einen Aufsitzmäher der Marke John Deere und einen Handrasenmäher haben Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag aus einem aufgehebelten Geräteschuppen auf dem Areal einer Brauerei in Dürren gestohlen. Die Ermittler gehen anhand der Spurenlage davon aus, dass der Aufsitzmäher über eine Wiese auf einen Radweg gefahren und unter der Autobahnbrücke zum Abtransport verladen wurde. Der Polizeiposten Vogt ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat, Täter oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Kißlegg

52-Jähriger tot aufgefunden - Öffentlichkeitsfahndung erledigt

Der seit dem 05.07.22 aus Kißlegg vermisste 52-Jährige (wir berichteten dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5270553) ist tot. Er sowie sein mitgeführtes Fahrrad wurden am vergangenen Wochenende von Spaziergängern in einem schwer zugänglichen Bereich eines Waldstücks südlich von Kißlegg aufgefunden. Die bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg ergaben keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung am Tod des Mannes.

Bad Waldsee

Betrunken gefahren

Weit über drei Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei der Kontrolle eines 38-jährigen Autofahrers am Donnerstagmorgen im Bereich Bad Waldsee an. Eine Zeugin war auf die Unsichere Fahrweise des Fahrers aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Als die Beamten stellten den Wagen kurze Zeit später auf einem Parkplatz fest. Sie mussten den schlafenden Mann hinterm Steuer wecken und stellten neben der deutlichen Alkoholisierung auch fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 38-Jährige musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen nun entsprechende Anzeigen zu.

Bad Waldsee

Auffahrunfall mit Sachschaden

Zweimal Totalschaden war die Folge eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 19.15 Uhr in der Frauenbergstraße. Ein 82 Jahre alter Volvo-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit wuchtig einem verkehrsbedingt stehenden Citroen auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 10.000 Euro, am Citroen etwa 5.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Vorrang missachtet - Motorradfahrer verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 46 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 7 Uhr in der Straße "An der Staig" erlitten. Eine 58-jährige VW-Lenkerin wollte nach links in die Luttolsberger Straße abbiegen und übersah dabei den Biker offenbar. Obwohl bei der Kollision das Bein des Mannes eingeklemmt wurde, blieben schwerwiegende Verletzungen glücklicherweise aus. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte den 46-Jährigen an Ort und Stelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, an der Suzuki ein solcher in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Leutkirch

Rechts vor links nicht beachtet - drei Verletzte

Rund 35.000 Euro Sachschaden und drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 7 Uhr in Tannhöfe ereignet hat. Eine 43-jährige VW-Fahrerin war von Adrazhofen kommend auf der Allmishofer Straße unterwegs und missachtete an der Kreuzung mit dem Gemeindeverbindungsweg die Vorfahrt eines von rechts kommenden 57-jährigen Dacia-Fahrers. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrer sowie die 16-jährige Beifahrerin im Dacia zur Behandlung ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.

Bad Wurzach - Unterschwarzach

Turnhallen-Fenster eingeworfen - Zeugen gesucht

Zwei Oberlichtfenster der Turnhalle in der Fichtenstraße haben Unbekannte zwischen Freitag, 30.09.2022, und Dienstag, 04.10.2022, mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell