Friedrichshafen

Poller beschädigt Pkw

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Zeisigweg. Eine 51-jährige Nissan-Lenkerin fuhr hinter einem Linienbus in Richtung Bodensee-Schule. Der in der Fahrbahn versenkte Poller hob sich, nachdem der Bus den Bereich passiert hatte, automatisch wieder an und beschädigte den Unterboden des folgenden Pkw. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 51-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Friedrichshafen

Angreifer von seinen Opfern überwältigt

Weil er am Donnerstagmorgen um kurz vor 9 Uhr zwei Arbeiter angegriffen haben soll, muss ein 30-Jähriger mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Angaben der 24 und 29 Jahre alten Männer soll der Angreifer zunächst einen seiner Gegenüber ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht geschlagen haben. Trotz Aufforderungen ließ er nicht von den beiden ab, sondern schlug auch den zweiten Arbeiter ins Gesicht. Sie überwältigten den Angreifer und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten drohten dem augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann die Gewahrsamnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Hintergrund der Auseinandersetzung ist Gegenstand der Ermittlungen.

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Donnerstag gegen 17.45 Uhr im Bereich der Wittenwiesenstraße / Donaustraße entstand rund 4.000 Euro Sachschaden. Ein 58-jähriger Ford-Fahrer wollte nach links in die Donaustraße einbiegen, zeitgleich wollte die entgegenkommende 39-Jährige Seat-Fahrerin nach rechts in die Wittenwiesenstraße einbiegen. An der Engstelle kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der niemand verletzt wurde.

Meersburg

Dieb flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein unbekannter Dieb am Mittwoch gegen 16.20 Uhr in einem Einkaufsgeschäft in der Daisendorfer Straße stehlen wollte und es im Anschluss zu einem Gerangel mit einem Mitarbeiter kam, ermittelt die Polizei Überlingen. Der Tatverdächtige war von einem Zeugen beobachtet worden, wie er einen Klebestift aus der Verpackung genommen und diesen in seiner Kleidung versteckt hatte. Vor dem Geschäft auf den Diebstahl angesprochen, gab es eine Auseinandersetzung mit dem Mitarbeiter. Nachdem der Tatverdächtige zunächst festgehalten werden konnte, riss er sich erneut los, verletzte sein Gegenüber dabei leicht und ergriff die Flucht in Richtung Sommertalschule. Der Dieb wird als etwa 18 Jahre alt und zwischen 180 cm und 185 cm groß beschrieben. Er trug ein graues Sweatshirt mit Kapuze, eine blaue Hose und weiße Schuhe. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Dieb geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Heiligenberg

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 55 Jahre alter Motorradfahrer zugezogen, als er am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der K 7767 in einen Unfall verwickelt war. Er war von Hattenweiler in Richtung Neuhaus unterwegs und setzte in einer Linkskurve zum Überholen des vorausfahrenden Pkw-Anhänger-Gespanns an. Im Kurvenbereich geriet der Hänger des 62-jährigen Lenkers auf die Gegenfahrbahn und drängte den Zweiradfahrer ab. In der Folge kam es zur Kollision, woraufhin der 55-Jährige stürzte. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Während am Gespann kein Sachschaden entstand, wird dieser an der Ducati, die nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, auf rund 7.000 Euro beziffert.

