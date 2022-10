Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bankangestellter vereitelt Betrugsversuch - Polizei warnt vor Schockanrufen

Nur knapp der Masche dreister Betrüger ist am Mittwoch ein Senior aus dem Bereich Friedrichshafen entkommen. In einem sogenannten "Schockanruf" spielten Anrufer dem 80-Jährigen vor, dass seine Enkelin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Person ums Leben gekommen sei. Um eine Haftstrafe seiner Angehörigen abzuwenden, sei nun eine Kaution fällig. In einem langen Telefonat erschlichen sich die Betrüger durch perfide Art und Weise das Vertrauen des Mannes. So brachten sie ihn dazu, eine Bankfiliale aufzusuchen - erst als der 80-Jährige dem Bankangestellten den Sachverhalt schilderte, flog die Masche auf. Nun ermittelt die Polizei, warnt vor dieser und weiteren Betrugsmaschen und rät, bei derartigen Anrufen direkt aufzulegen und sich von den Tätern nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen. Sensibilisieren Sie auch ihre Angehörigen und Bekannten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet auf unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Friedrichshafen

Unfallflucht - Polizei sucht beschädigten Wagen

Nach einem Parkrempler am vergangenen Donnerstag, den 29.09.2022, gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Saint-Die-Straße, such die Polizei nach einem Unfallbeteiligten. Eine 42 Jahre alte Autofahrerin hatte im Bereich der Hausnummer 25 einen blauen Wagen touchiert und war im Anschluss davongefahren. Als sie an die Unfallstelle zurückkam und später die Polizei verständigte, stand der beschädigte Wagen nicht mehr da, das Kennzeichen hatte sich die Unfallverursacherin auch nicht notiert. Sie muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Motorradfahrerin fährt in Stauende auf

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin mittelschwere Verletzungen erlitt, hat sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Friedrichshafen und Lochbrücke ereignet. Die Zweiradfahrerin war in Richtung Meckenbeuren unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass sich der Verkehr vor ihr staute. Aus Unachtsamkeit fuhr sie wuchtig in das Heck eines langsam fahrenden Mercedes und wurde in der Folge von ihrem Kleinkraftrad abgeworfen. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht werden. An ihrer Maschine dürfte wirtschaftlicher Totalschaden, der auf mehrere tausend Euro beziffert wird, entstanden sein. Am Mercedes wird der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße einseitig gesperrt.

Friedrichshafen

Motorradfahrer fährt auf und stürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 24 Jahre alter Motorradfahrer zugezogen, als er am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der Klufterner Straße einem vorausfahrenden Opel aufgefahren ist. Beide Verkehrsteilnehmer waren von Efrizweiler in Richtung Spaltenstein unterwegs. Kurz vor der Abfahrt nach Riedern bremste die Opel-Lenkerin ab, was der 24-Jährige zu spät erkannte. Der Zweiradfahrer stürzte und musste in einer Klinik medizinisch versorgt werden. An Motorrad und Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro

Friedrichshafen

Bus streift Pkw

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Müllerstraße. Eine 59-jährige Linienbus-Fahrerin war in Richtung Gaggstraße unterwegs und wollte dem Gegenverkehr an einer Engstelle Platz machen. Beim Versuch, den Bus zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge zu lenken, streifte sie einen geparkten Nissan. Während der Sachschaden am Linienbus auf 8.000 Euro beziffert wird, fällt dieser am Pkw etwas geringer aus. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Unfallverursacherin verletzt

Hohen Sachschaden hat eine 78-jährige Autofahrerin am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Abigstraße angerichtet. Aus unklarer Ursache fuhr die Frau mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gegen eine Hauswand und wuchtig gegen einen geparkten VW Caddy, den sie auf einen Audi Q5 aufschob. Bei der weiteren Irrfahrt stieß sie gegen einen VW Passat und drückte diesen auf einen VW-Transporter auf. Die Unfallverursacherin wurde bei der Karambolage leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der an den Fahrzeugen und der Gebäudefassade entstandene Gesamtsachschaden wird auf über 50.000 Euro beziffert.

Überlingen

Motorradfahrer touchiert Radfahrer

Zwei leicht verletzte Personen und mehrere hundert Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16 Uhr bei Sipplingen ereignet hat. Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer war in Richtung Überlingen unterwegs und streifte am Ortsausgang Sipplingen einen Radfahrer. Die Radler stürzte und zog sich eine Beinverletzung zu, die ambulant in einer Klinik versorgt werden mussten. Der Unfallverursacher klagte über Blessuren an der Hand.

Überlingen

Motorrad kollidiert mit abbiegendem Pkw

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr hat sich auf der L 200 zwischen Überlingen und Altheim ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 22 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr in Richtung Altheim und bog nach links in die Felderstraße ab, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Zeitgleich setzte ein 72-jähriger Motorradfahrer, der mit einem 21-jährigen Sozius unterwegs war und die Verkehrslage nicht richtig einschätzte, zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Zweiradlenker und dessen Mitfahrer stürzten. Der 72-jährige Lenker zog sich eher leichte, der Sozius schwere Verletzungen zu. Beide mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die 22-Jährige blieb unverletzt. Am Pkw entstand rund 5.000 Euro, am Motorrad etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Meersburg

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr nach einem Parkrempler auf einem Parkplatz in der Mesmerstraße einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Meersburg und sucht Zeugen. Am geparkten weißen Mercedes entstand an der rechten hinteren Tür und am Radlauf Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 an die Polizei zu wenden.

Markdorf

Diebe nach Gerangel geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem räuberischen Diebstahl am Mittwochabend zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr in einem Drogeriemarkt im Schießstattweg, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Eine Mitarbeiterin hatte zwei Tatverdächtigen dabei beobachtet, als diese zahlreiche Bürstenaufsätze für elektrische Zahnbürsten in einem Rucksack verstauten. Darauf angesprochen ergriff einer der Männer umgehend die Flucht. Den zweiten Dieb hielt die Angestellte kurz fest, nach einem Gerangel konnte aber auch er flüchten und entkam über ein angrenzendes Tankstellengelände. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern führte bislang nicht zum Ergreifen der Tatverdächtigen. Einer der Diebe wird als etwa 40 Jahre alt und rund 170 cm groß beschrieben. Er hatte circa 10 cm langes, nach hinten gekämmtes, graumeliertes Haar, eine normale Statur sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer grauen Hose und einem grauen Oberteil. Er hatte einen abgetragenen Rucksack mit orangenem Zierstreifen bei sich. Sein Begleiter wird als etwa 180 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkle Haare und war mit einer olivgrünen Bomberjacke bekleidet. Beide trugen keinen Bart. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

