Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bei Rot über Ampel - Unfall

Weil sie am Mittwoch gegen 12.30 Uhr mutmaßlich das Rotlicht einer Ampelanlage an der Kreuzung der Ulmer Straße im Bereich der Nothelferbrücke missachtet hat, ist eine 82 Jahre alte Hyundai-Lenkerin mit einem Omnibus zusammengestoßen. Der 64-jährige Busfahrer bog bei grüner Ampel aus der Möttelinstraße in die Ulmer Straße ein und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Hyundai wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 7.000 Euro beziffert.

Baienfurt

Radfahrer übersehen und touchiert

Einen Radfahrer hat am heutigen Donnerstag gegen 7 Uhr ein 54 Jahre alter VW-Lenker beim Befahren des Kreisverkehrs in der Ravensburger Straße übersehen und touchiert. Der 64-jährige Fahrradfahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt links neben dem VW befand, stürzte bei der Kollision. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während am Fahrrad geringer Sachschaden entstand, wird dieser am VW auf rund 1.000 Euro beziffert.

Aulendorf

Einbruch

In ein Ladengeschäft am Bahnhof sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bislang unbekannte Täter eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster stiegen die Unbekannten in das Geschäft ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Aus der Auslage entwendeten die Täter mehrere Zigarettenstangen, ob sie weiteres Diebesgut mitnahmen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Weil um kurz nach 2 Uhr die Alarmanlage des Ladens anschlug, gehen die Ermittler davon aus, dass sich zu der Zeit die Tat zugetragen hat. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Wangen

Fahrzeug überschlägt sich

Mit leichten Verletzungen musste ein 34-Jähriger am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er sich mit seinem Smart überschlagen hatte. Der Mann war auf der L 320 zwischen Hiltensweiler und Niederwagen unterwegs, als er auf Höhe Hatzenweiler aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und sich im Grünstreifen überschlug. Der 34-Jährige wurde dabei aus seinem Fahrzeug geschleudert. An dem Smart entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen.

Wangen

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Ein mittelschwer verletzte und eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwoch kurz nach 17 Uhr auf der K 8002. Ein 64 Jahre alter Audi-Lenker wollte zwischen Primisweiler und Hiltensweiler auf Höhe des Mittelseewegs nach rechts abbiegen. Aufgrund eines Sattelzugs, der den Einmündungsbereich blockierte, musste der 64-Jährige anhalten. Ein nachfolgender 45-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation und hielt hinter dem Audi an. Eine 90 Jahre alte Skoda-Lenkerin, die in derselben Richtung unterwegs war, sah die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr wuchtig auf das Motorrad auf, wodurch dieses zunächst auf den Audi geschoben und in der Folge durch die Wucht nach links in den dortigen Acker abgewiesen wurde. Im weiteren Verlauf kollidierte der Skoda mit dem Heck des Audi. Der 45-jährige Motorradfahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, die leichten Verletzungen der 90-Jährigen wurden vor Ort ambulant behandelt. Sowohl das Motorrad als auch der Skoda mussten abgeschleppt werden.

Argenbühl

Radlerin gestreift und abgehauen

Glück im Unglück hatte eine 61 Jahre alte Pedelec-Fahrerin, die am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Eglofser Straße von einem Transporter-Fahrer mit Anhänger gestreift wurde. Bei dem Streifvorgang wurde der Lenker des Fahrrads beschädigt, die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Der Fahrer des Transportfahrzeugs setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Anhand des Kennzeichens konnte eine alarmierte Polizeistreife einen 47-Jährigen ermitteln. Er muss sich nun wegen Fahrerflucht verantworten.

Bad Wurzach

Erneuter Einbruch in Wertstoffhof

In das Bürogebäude des Wertstoffhofs in Truschwende ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster stieg der Unbekannte in das Gebäude ein und entwendete einen geringen Geldbetrag aus der Kaffeekasse. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07564/2013 um Hinweise zu Tat und Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell