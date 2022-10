Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radlerin von alkoholisiertem Autofahrer erfasst

Verletzungen hat sich eine 59-jährige Radfahrerin zugezogen, als sie am Mittwoch gegen 4.45 Uhr in der Kitzenwiese von einem alkoholisierten Autofahrer erfasst wurde. Der Renault-Lenker war von der Abfahrt der Bundesstraße 31 nach links auf die Länderöschstraße gefahren und hatte dabei die in Richtung Lindenstraße fahrende Frau übersehen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision und die 59-Jährige stürzte. Sie klagte über Schmerzen und wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten beim 53 Jahre alten Unfallverursacher Atemalkoholgeruch fest. Da die Messung rund ein Promille ergab, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Oberteuringen

Diebstahl am Pfarrhaus - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Diebstahl zwischen dem 20.09.2022 und dem 04.10.2022 im Bereich des Pfarrhauses und der Kirche am Sankt-Martin-Platz ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Unbekannte entwendeten zahlreiche geschmiedete Nägel aus einer Türverzierung des denkmalgeschützten Pfarrhauses, eine Türklinke des Eingangstores zum Kirchenvorplatz und diverse Holzstämme für den Gottesdienstschmuck. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter sowie zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Meckenbeuren - Liebenau

Bürogebäude aufgebrochen

In ein Büro-Verwaltungsgebäude in der Hangenstraße ist zwischen Freitag und Dienstag ein Unbekannter eingebrochen. Zunächst versuchte der Täter Türen und mehrere Fenster aufzuhebeln. Anschließend brach er an einem gegenüberliegenden Gebäude das Fenster zu einer Werkstatt auf und verschaffte sich darüber hinaus auch Zutritt zu einem Bürocontainer. Er entwendete einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag und richtete bei seinen Taten geschätzt 3.000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Überlingen

Auto zerkratzt

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Sonntagabend, 18 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, an einem in der Helltorstraße geparkten Pkw angerichtet. Der Täter zerkratze den Lack am Fahrzeugheck sowie auf der linken Seite des Wagens mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei Überlingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell