Polizei Düren

POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall in Düren

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Düren am Donnerstagnachmittag (25.08.2022) an der Kreuzung Veldener Straße / Stolzestraße wurden vier Menschen schwer und einer leicht verletzt.

Gegen 15:25 befuhr eine 24-Jährige aus Aachen mit ihrem Pkw die Veldener Straße in Richtung Fritz-Erler-Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 68-Jähriger aus Düren die Stolzestraße und bog nach links auf die Veldener Straße in Richtung Phillipstraße ab. Zeugenaussagen zu Folge fuhr die 24-Jährige trotz der für sie geltenden roten Ampel in den Einmündungsbereich ein und kollidierte hier mit dem Pkw des 68-Jährigen.Die 24-Jährige wurde leicht verletzt. Ihre Mitfahrerinnen, eine 8-Jährige, eine 11-Jährige und eine 46-Jährige, allesamt aus Düren, wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.Der 68-Jährige erlitt durch den Unfall ebenfalls schwere Verletzungen. Auch er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.Alle Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.Die Feuerwehr Düren erschien vor Ort und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell