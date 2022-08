Polizei Düren

POL-DN: Streitschlichter leicht verletzt

Düren (ots)

Am Donnerstagabend (25.08.2022) wurde ein 23-Jähriger bei dem Versuch eine Auseinandersetzung in der Dürener Innenstadt zu schlichten mit einem Messer verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen 20:00 Uhr befand sich der 23-Jährige aus Düren an der Marienkirche, als er auf eine Gruppe von fünf bis zehn Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren aufmerksam wurde. Innerhalb der Gruppe kam es zu Streitigkeiten, die der Dürener schlichten wollte. Dieses Vorhaben war durch die Jugendlichen jedoch offensichtlich nicht erwünscht. Sie verbündeten sich und es kam zu einer Rangelei in deren Verlauf der 23-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Nach einer Erstversorgung am Tatort wurde er mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter mit dem Messer kann wie folgt beschreiben werden:

- männlich - blondes, lockiges Haar - weißes Shirt - 17 bis 18 Jahre alt

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell