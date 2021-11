Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Wuppertal Langerfeld - A 1 in Richtung Köln - Lkw-Unfall mit Sachschaden - Lange Sperrung - Aufwendige Bergung - Lange Staus

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 10. November 2021, ab 2:20 Uhr

Ein Lkw-Unfall heute am frühen Morgen auf der A 1 bei Wuppertal sorgte bis zum Mittag für Verkehrsstörungen rund um Wuppertal. Betroffen waren die A 1 und die A 46. Verletzt wurde niemand.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war zur Unfallzeit ein 40-jähriger Fahrer mit seinem Lkw-Gespann aus Hamburg auf der A 1 in Richtung Köln unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle W-Langerfeld verlor er im Baustellenbereich aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Gespann und kollidierte rechts auf einer Länge von etwa 50 Metern mit der Schutzplanke des Fahrbahnteilers. In der Folge riss der Dieseltank des Lkw auf und mehrere hundert Liter Kraftstoff ergossen sich auf die Fahrbahn. Daraufhin musste die Richtungsfahrbahn Köln voll und die Fahrbahn in Richtung Dortmund teilweise gesperrt werden. Es kam zu langen Staus. Am Vormittag konnte der Lkw aufwendig geborgen werden. Die Reparaturarbeiten an der Schutzplanke dauern bis in den Nachmittag an.

