POL-DN: Unfall auf der Kreuzung - Zwei Verletzte und rund 18.000 Euro Sachschaden

Jülich (ots)

Weil er ein STOP-Schild missachtete fuhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Pkw ungebremst in eine Kreuzung hinein. Dort kam es zur Kollision mit einem anderen Auto.

Der junge Mann aus Jülich war am Mittwochabend, gegen 20:50 Uhr, gemeinsam mit seiner 20 Jahre alten Ehefrau, auf der Straße Königshäuschen, aus Richtung Kirchberg kommend in Fahrtrichtung Adenauerstraße, unterwegs. Nach eigenen Angaben übersahen sie an der Kreuzung Königshäuschen/ Adenauerstraße das Verkehrszeichen 206 (Halt! Vorfahrt gewähren) und fuhren ohne anzuhalten in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zu Kollision mit einem von links kommenden Pkw. In diesem befanden sich ein 66-jähriger Mann und seine 61 Jahre alte Ehefrau. Die Eheleute aus Kreuzau befuhren die Adenauerstraße aus Richtung Bourheim kommend in Richtung B56 als der 20-Jährige plötzlich in die Kreuzung einfuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge in das angrenzende Feldstück geschleudert, der Pkw des jungen Paares aus Jülich überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 20-Jährige Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 66-Jährige aus Kreuzau erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit einem Rtw in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

