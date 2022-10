Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag einen in der Dreikönigsstraße geparkten VW Passat beschädigt hat und danach einfach von der Unfallörtlichkeit weggefahren ist. Der unbekannte Unfallverursacher streifte den VW auf dem dortigen Parkplatz "Viehmarktplatz" vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Dabei entstand an Stoßstange und Radlauf des Passats rund 1.500 Euro Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Fahrzeug des Unfallverursachers einen Schaden an der rechten Front haben. Etwaige Zeugen des Unfalls oder Personen, die insbesondere zwischen 17.15 Uhr und 17.35 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Betrüger entlocken hohe Summe - Polizei warnt vor Schockanrufen

Einer Betrugsmasche ist eine 72-jährige Frau in der vergangenen Woche aufgesessen. In einem sogenannten "Schockanruf" spielten die Täter der Frau vor, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Person ums Leben gekommen sei. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sei nun eine Kaution fällig. Um ihre Forderungen glaubhaft zu vermitteln, spielten die Anrufer eine Aufnahme ab, in der die angebliche Tochter weint und nach der Hilfe ihrer Mutter bat. In einem mehrstündigen Telefonat erschlichen sich die Täter durch diese perfide Masche das Vertrauen der Dame und brachten sie dazu, insgesamt einen sechsstelligen Euro-Betrag und Wertgegenstände als "Kaution" an junge Männer zu übergeben. Erst bei einer geplanten weiteren Übergabe verhinderte ein Bankangestellter die Abbuchung eines hohen Geldbetrages, wodurch der Betrug aufflog. Nun ermittelt die Polizei, warnt vor dieser und weiteren Betrugsmaschen und rät, bei derartigen Anrufen, direkt aufzulegen und sich von den Tätern nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen. Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

Mengen / Ostrach

Tatverdächtige ermittelt zu Diebstählen aus Hofläden

Nachdem ein unbekannter Täter zwischen vergangenen Sonntag und Montag mehrere Automaten an Hofläden aufgebrochen und Geldkassetten sowie Bargeld entwendet hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5336260), hat das Polizeirevier Bad Saulgau zwei Tatverdächtige ermittelt. Für den Diebstahl in Ostrach in der Seestraße und für jenen in der Mühlenstraße soll eine 19-Jährige und ein 19-Jähriger verantwortlich sein. Ob die Heranwachsenden auch für weitere Taten verantwortlich sind, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die noch andauern. Auf die beiden 19-Jährigen kommen nun Strafanzeigen zu.

Pfullendorf

Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der K 8273. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war auf der K 8235 von Kappel kommend unterwegs und übersah beim Abbiegevorgang auf die K 8273 einen vorfahrtsberechtigten 66-jährigen Lastkraftwagen-Fahrer. Bei der folgenden Kollision touchierte der Mercedes den Auflieger des Lastzuges. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Krauchenwies

Wendemanöver endet mit Unfall

Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der K 8267 ereignet hat. Ein 82 Jahre alter Toyota-Lenker war von Inzigkofen kommend in Richtung Göggingen unterwegs. Als er in einer Grundstückseinfahrt sein Fahrzeug wenden wollte, übersah er eine 21-jährige BMW-Fahrerin, die ebenfalls in Richtung Göggingen fuhr. Bei der folgenden Kollision wurde der 82-Jährige leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hohentengen

Unfall auf ehemaligem Kasernengelände

Gegen einen Baum gefahren ist am Dienstagmorgen kurz vor 7 Uhr ein 26-jähriger VW-Lenker in der Österfeldstraße. Der Mann war mit geringer Geschwindigkeit auf dem ehemaligen Kasernengelände unterwegs, als er einem spielenden Kind auswich. In der Folge kam der Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum. Die 59-jährige Beifahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu, der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

