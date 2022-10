Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall

Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit kam es am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Straße "In der Au" zu einem Unfall. Der 18-jährige Lenker eines Skoda fuhr in Richtung Nepomukbrücke, als er den Fahrstreifen wechselte und dabei einen 27-jährigen Rover-Fahrer übersah. Beim Ausscheren auf die linke Fahrbahn kollidierte der Skoda mit dem Rover. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Sigmaringen

Widerstandshandlungen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung

Mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss ein 28-jähriger Mann rechnen, nachdem er sich am Mittwoch um kurz nach 22 Uhr gegen polizeiliche Maßnahmen erheblich wehrte. Der vermutlich alkoholisierte Mann weigerte sich gegen die Kontrolle des Sicherheitsdienstes der Einrichtung, weshalb dieser die Polizei verständigte. Beim Eintreffen einer Polizeistreife zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und weigerte sich trotz mehrmaliger Aufforderung, sich auszuweisen. Deshalb wurde der Mann von den Beamten in Gewahrsam genommen, wogegen er sich so stark wehrte, dass die beiden Polizisten leicht verletzt wurden.

Pfullendorf

Unfall mit hohem Sachschaden

Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro und zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Bodenseestraße kam. Der 39 Jahre alte Fahrer eines BMW war von Aach-Linz kommend in Fahrtrichtung Pfullendorf unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn kam und mit dem entgegenkommenden Mercedes einer 80-Jährigen und dem Peugeot eines 67 Jahre alten Mannes kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Peugeot-Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Anschluss kümmerte sich ein Abschleppdienst um die drei Fahrzeuge.

Pfullendorf

Pkw streift Fußgängerin

Eine 46-jährige Toyota-Fahrerin streifte am Mittwoch gegen 9.15 Uhr eine 94 Jahre alte Fußgängerin, als diese am Einmündungsbereich Sigmaringer Straße / Überlinger Straße die Straße querte, ohne auf den herannahenden Pkw zu achten. Die Lenkerin des Toyota versuchte der Seniorin auszuweichen, was ihr jedoch nicht gelang. Der Toyota berührte die Frau leicht, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungsdienst brachte die Seniorin zur ärztlichen Versorgung in ein Klinikum. Am Toyota entstand kein Schaden.

