Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gefälschter Impfausweis (19.11.2021)

Konstanz (ots)

Ein Mann hat am Freitag gegen 11 Uhr in einer Apotheke in der Altstadt einen gefälschten Impfpass vorgelegt. Ein 22-Jähriger wollte mit einem gefälschten Impfausweis ein digitales Impfzertifikat erlangen. Die Fälschung fiel in der Apotheke jedoch auf und als man ihm kein Zertifikat ausstellte, verließ der Ungeimpfte das Gebäude. Die Polizei konnte den Mann ermitteln. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell