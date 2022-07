Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar (ke) K449, 19.07.2022, 07:00 Uhr

Eine 21-jähriger PKW-Fahrerin aus Uslar befuhr mit ihrem Fahrzeug die K449 aus Wiensen kommend in Richtung Bodenfelde. In einer Linkskurve kam ihr ein bisher unbekannter grauer PKW, auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr die Uslarerin in den rechten Seitenraum wobei sie einen Leitpfosten touchierte. Der unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Am Leitpfosten und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell