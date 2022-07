POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung

Uslar (ots) - Uslar (ke) Braustraße, vom 14.07.2022, 20:00 Uhr bis 17.07.2022, 22:22 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten aus dem verschlossenen Fahrradraum einer 55-jährigen Uslarerin ein schwarzes Elektrofahrrad der Marke "Victoria". Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat ...

