POL-NOM: Widerstand nach Verkehrsunfall

Uslar (ots) - Uslar (ke) Kreuzstraße, vom 18.07.2022, 21:00 Uhr bis 19.07.2022, 00:15 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten vom Gehweg in der Kreuzstraße, zwei mit Schlössern gesicherte und dort abgestellte Mountainbikes der Marken "Haibike" und "Cube" einer 35-jährigen Uslarerin. Es entstand Sachschade in Höhe von ca. 900 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

