Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Schweich

Schweich OT Issel (ots)

Am Montag, 11.04.2022 wurde in Schweich OT Issel eine Geschwindigkeitskontrolle durch Beamte der Polizeiinspektion Schweich durchgeführt. In einem Zeitraum von 90 Minuten wurden dort zwölf Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt. Drei Fahrern droht nun eine Verkehrs-Ordnungswidrigkeitenanzeige; die übrigen Verstöße lagen im Bereich eines Verwarnungsgeldes. Das schnellste Fahrzeug wurde mit einer Geschwindigkeit von 55 km/h, bei erlaubten 30 km/h, gemessen.

