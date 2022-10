Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Vorfahrt missachtet - Unfall

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf der L 218. Der 22 Jahre alte Fahrer eines Skoda war von der Hardtstraße kommend in Fahrtrichtung Kaserne unterwegs, als er beim Abbiegevorgang auf die L 218 den vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Peugeot-Lenker übersah. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Bad Saulgau

Fremder in der Wohnung - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Dienstagmorgen in die Wohnung einer 89-jährigen Seniorin in der Scheuergasse gelangt ist. Die Frau war außerhalb des Hauses mit Arbeiten beschäftigt, als sie nach Beendigung in ihre Wohnung im Obergeschoss des Hauses ging und dabei auf einen fremden Mann traf. Die 89-Jährige sprach den Mann an und machte sich lautstark bemerkbar. Der Mann flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung aus dem Haus. Nach jetzigem Ermittlungsstand entwendete der Fremde nichts. Der Mann wird von der Seniorin als etwa 45 Jahre alt und 170 cm bis 180 cm groß beschrieben. Er hätte ein südländisches Erscheinungsbild und wäre mit einem Anzug bekleidet gewesen. Personen, die insbesondere zwischen 10 Uhr und 11 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Rechtsfahrgebot missachtet - Unfall

Mutmaßlich weil sich ein 70-jähriger Toyota-Fahrer nicht an das Rechtsfahrgebot hielt, verunfallte er mit einer 60 Jahre alten Lenkerin eines VW am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der Sießener Straße. Der Mann war von Sießen in Richtung Paradiesstraße unterwegs, als er mit der entgegenkommenden VW-Lenkerin zusammengestoßen ist. Sowohl die Fahrerin des VW, als auch der Toyota-Lenker blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Bad Saulgau

Diebe nach Tat ertappt

Zwei Heranwachsende versuchten am Donnerstag um kurz vor 24 Uhr, eine Geldkasse auf einem Blumenfeld in der Platzstraße gewaltsam zu öffnen und das darin befindliche Bargeld zu entwenden. Ein aufmerksamer Zeuge nahm auf dem Feld Flexgeräusche und Funkenflug wahr. Zudem hörte er laute Musik aus der Richtung. Als er den Geräuschen auf den Grund ging und auf dem Blumenfeld nachschaute, konnte er zwei junge Personen wahrnehmen, welche daraufhin auf einem Motorroller flüchteten. Beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife stellten die Polizisten eine Geldkasse auf dem Feld sicher, welche vermutlich durch eine Flex geöffnet werden sollte. In einer daraufhin eingeleiteten Fahndung stellten die Polizeibeamten einen 19-Jährigen und seine gleichaltrige Begleiterin fest. Auf die beiden kommt nun eine Anzeige wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls zu.

Veringenstadt

Diebstahl mit hoher Schadensumme - Polizei sucht Zeugen

Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls, nachdem ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag, dem 30.09. und Samstag, dem 1.10. sich gewaltsam Zugang zu einer Firma in der Straße "Kachelstein" verschafft und mehrere Gegenstände entwendet hat. Unter dem Diebesgut befinden sich hochwertige Präzisionswerkzeuge. Der entstandene Schaden beläuft sich nach dem derzeitigen Ermittlungsstand auf einen hohen sechsstelligen Euro-Betrag. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 10 Uhr morgens verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell