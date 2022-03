POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen, B475, Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 24.3.2022 stellte eine Ostbeveranerin gegen 13.00 Uhr einen Mann in dem Badezimmer ihres Bauernhauses an der Anschrift Lohburg in Ostbevern fest. Die Frau forderte den Unbekannten auf, das Haus zu verlassen. Daraufhin gab er an, Hunger zu haben. Die hilfsbereite Seniorin wollte dem Mann ein Brot schmieren, dieser flüchtete jedoch aus ...

mehr