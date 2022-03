Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Fremden Mann im Haus festgestellt, anschließend einen Diebstahl

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 24.3.2022 stellte eine Ostbeveranerin gegen 13.00 Uhr einen Mann in dem Badezimmer ihres Bauernhauses an der Anschrift Lohburg in Ostbevern fest. Die Frau forderte den Unbekannten auf, das Haus zu verlassen. Daraufhin gab er an, Hunger zu haben. Die hilfsbereite Seniorin wollte dem Mann ein Brot schmieren, dieser flüchtete jedoch aus dem Haus. Die Ostbeveranerin beobachte noch, wie der Unbekannte auf der Beifahrerseite eines Autos einstieg, das an der Einfahrt zum Lienener Damm stand. Der ebenfalls unbekannte Fahrer des Pkws setzte rückwärts in die Einfahrt und fuhr dann Richtung Ostbevern davon. Später stellte die Frau den Diebstahl einer Schatulle fest, in der sich verschiedene Schmuckstücke befanden.

Bei dem Auto handelt es sich um einen silbergrauen Kombi, möglicherweise mit der Städtekennung aus Euskirchen.

Der Tatverdächtige ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Figur, trug einen Mundschutz, ein Cappi, eine dunkle Jogginghose mit weißem Streifen am Hosenbein, eine dunkle Jacke und sprach gebrochen deutsch.

Wo sind der Pkw und der Tatverdächtige noch aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Auto und den Insassen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell