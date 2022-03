Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein bislang Unbekannter ist in der Zeit von Freitag (11.03.2022), 18:30 Uhr, bis Samstag (12.03.2022), 04:20 Uhr, in eine Bäckereifiliale an der Schreiberstraße eingebrochen. Nachdem auf bislang ungeklärte Art und Weise ein Fenster der Filiale geöffnet wurde, konnte der Täter aus einem verschlossenen Schrank einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeuten. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

