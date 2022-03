Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bestellte Waren nicht versandt - Mutmaßlichen Betrüger festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (10.03.2022) die Wohnung eines mutmaßlichen Betrügerpärchens im Alter von 22 Jahren in Neugereut durchsucht, denen vorgeworfen wird, seit mindestens Juni 2021 im Internet verschiedene Kfz-Teile zum Verkauf angeboten zu haben, ohne diese jemals an die Kunden versandt zu haben. Offenbar waren sie niemals im Besitz der Waren. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls fest und beschlagnahmten diverses Beweismaterial, welches nun der Auswertung bedarf. Der bei der Betrugsserie entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern, er dürfte sich aber vermutlich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Während die 22-jährige Freundin des Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt wurde, ist der 22-jährige russische Staatsangehörige am Donnerstag (10.03.2022) einem Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell