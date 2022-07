PP Ravensburg: 52-Jähriger seit Dienstag vergangener Woche vermisst

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Unfallbeteiligte erliegt ihren Verletzungen Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag, 07.07., auf der Landesstraße zwischen Sigmaringen und Krauchenwies ist die 24 Jahre alte Beifahrerin des Audi am Samstag in einer Klinik in Folge ihrer schweren Unfallverletzungen verstorben. Nachfolgend unsere Meldung vom 07.07.2022: Sigmaringen Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall ...

