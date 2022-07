Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Solarleuchten aus Vorgarten gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Auf die Solarbeleuchtung eines Vorgartens hatten es am Samstag erneut Unbekannte im Heisenbergweg abgesehen. Wie schon Mitte Juni nahmen die Diebe am Samstag zwischen 1 Uhr und 19.30 Uhr mehrere im Boden befestigte Lampen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro mit. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Solarleuchten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mehrere Fahrzeuge mutwillig zerstört - Zeugen gesucht

Erheblichen Sachschaden haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag auf dem Gelände eines Reifengeschäfts im Fallenbrunnen angerichtet. Die Randalierer gingen insgesamt sechs Fahrzeuge an. Sie rissen Türen ab, schlugen Scheiben mit Steinen ein, beschädigten die Karosserien und zerstörten teilweise einen Motorblock. An drei der Fahrzeuge muss von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen werden. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Weil die Täter bei dem Vandalismus einen größeren Ölfleck verursachten, musste die Feuerwehr ausrücken, um die Betriebsflüssigkeiten zu beseitigen. Wie bekannt wurde, hatten mehrere Heranwachsende in der Nacht auf Sonntag ein angrenzendes Gebäude unerlaubt genutzt, um eine Party zu feiern, weshalb die Polizei nun auch wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Ob die Sachbeschädigungen in Verbindung mit den illegalen Feierlichkeiten stehen, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Unfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag an einem in der Krummebergstraße geparkten Mercedes angerichtet. Weil der Unfallverursacher danach einfach das Weite gesucht und sich nicht um die Schadensregulierung gekümmert hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Autos stoßen zusammen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Sonntag gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 195. Ein 19-jähriger Skoda-Fahrer, der von Owingen nach Überlingen unterwegs war, musste einem 21 Jahre alten Ford-Lenker ausweichen, der nach rechts in Richtung Weiherhöfe abbiegen wollte. Beim Ausweichmanöver kollidierte er mit dem BMW eines 30-Jährigen, der verkehrsbedingt im Einmündungsbereich wartete. Beim Zusammenstoß entstand an beiden Autos jeweils rund 3.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Markdorf

Unflätiger Gast bedroht Türsteher

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr vor einer Diskothek in der Riedheimer Straße hat die Polizei Überlingen strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Ein 23-jähriger Besucher, der der Örtlichkeit verwiesen worden war, soll zwei Sicherheitsdienst-Mitarbeiter beleidigt und mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht haben. Einer der Türsteher soll daraufhin Pfefferspray eingesetzt haben. Der 23-Jährige musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern aktuell noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell