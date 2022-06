Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg - Parker angefahren - Zeugenaufruf

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer zwischen Mittwoch, 08.06.2022, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 09.06.2022, 07:30 Uhr in der Mittelöschstraße vor der Volksbank. Der Unbekannte beschädigte einen geparkten, schwarzen, Ford Fiesta, am hinteren linken Radkasten. Er flüchtete, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von 4.000, -- zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei Ravensburg unter 0751/803-3333.

Wangen i.A. - Gegenseitige Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ein anfängliches Wortgefecht zwischen einem 42-Jährigen und einem 24-Jährigen beim Waschparadies Bunz endete mit Schlägen. Der 42-Jährige schlug seinen Kontrahenten mit der Faust, woraufhin der 24-Jährige ihm eine Ohrfeige verpasste. Die beiden haben nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu erwarten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell