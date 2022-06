Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Nachtragsmeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Eglofs

Geschwindigkeitsmessungen

Insgesamt 1.150 Verstöße hat die Verkehrspolizei Kißlegg zwischen Donnerstag, 02.06., und Donnerstag, 09.06., bei Geschwindigkeitsmessungen auf der B 12 in Eglofstal mit einem mobilen Messgerät aufgezeichnet. Zusammengefasst waren etwa acht Prozent der Verkehrsteilnehmer in diesem Zeitraum zu schnell unterwegs. Zwei Verkehrsteilnehmer waren traurige Spitzenreiter, sie wurden anstelle der erlaubten 50 km/h mit jeweils etwa 100 km/h gemessen. Auf alle Betroffenen kommt ein Bußgeld und in einigen Fällen auch ein Fahrverbot zu.

Wangen

Motorradfahrer kollidiert mit Gegenverkehr

Ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletz wurden, hat sich am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße 8002 zwischen Haslach und Schomburg ereignet. Ein 40-jähriger Motorradfahrer war in Richtung Schomburg unterwegs und überholte auf der Strecke mehrere Pkw. Beim letzten Überholvorgang übersah der Zweiradfahrer offenbar einen entgegenkommenden Renault. Die 36-jährige Fahrerin des Wagens versuchte noch, dem Motorradfahrer auszuweichen, fuhr teils auf die Grünfläche neben der Fahrbahn, konnte eine seitliche Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der 40-Jährige stürzte und zog sich schwerere Verletzungen zu, die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Beteiligte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

