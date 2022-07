Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zum Chlorgasaustritt im Freizeitpark "Center parks" in Leutkirch

Leutkirch (ots)

Leck im Chlorgastank von Freizeitpark

Zu einem Chlorgasaustritt im Technikbereich des Erlebnisbades kam es am Sonntag auf dem Gelände des Freizeitparks "Center Parcs" in Leutkirch. Gegen 19.25 Uhr wurde der Austritt gemeldet, was den sofortigen Einsatz einer Vielzahl von Feuerwehren und Rettungskräften nach sich zog. Rund 200 Besucher wurden geordnet aus dem Erlebnisbad ins Freie geleitet. Diese blieben allesamt unverletzt. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass kein Chlorgasaustritt in den Außenbereich stattgefunden hatte. Die ausgelaufenen Chemikalien wurden von der Feuerwehr abgebunden. Die Besucher konnten daraufhin wieder in das Bad zurück um ihre Habseligkeiten zu holen. Der Grund für das Leck ist bislang noch nicht bekannt. Von den umliegenden Feuerwehren waren 66 Einsatzkräfte vor Ort, 9 Einsatzkräfte vom Rettungsdienst sowie der Kreisbrandmeister und ein weiterer Vertreter des Landratsamts.

