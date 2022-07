Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 10.07.2022 aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau (ots)

Pkw-Lenker fährt unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Einen 35jährigen Audi-Fahrer kontrollierten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Samstagnachmittag in der Werderstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Pkw nicht versichert war und der 35jährige keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem wurden bei ihm Anzeichen auf Alkohol- und Drogenbeeinflussung festgestellt. Da der Mann einen Alkohol- bzw. Drogenvortest ablehnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird jetzt wegen mehrerer Verkehrsdelikte ermittelt.

Stetten a.k.M.

Bergwacht rettet Motorradfahrer aus unwegsamen Gelände

Zu flott unterwegs war der 34jährige Lenker einer Honda am Samstagnachmittag bei Stetten a.k.M. Er befuhr die L 197 von Thiergarten in Richtung Stetten. In einer Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Traktor. Der Motorradfahrer wurde zunächst gegen den Traktor geschleudert, von diesem abgewiesen und stürzte dann über die Leitplanke 10 Meter einen steilen Abhang hinunter. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch die Bergwacht zugegen, die den Abgestürzten barg. Der war schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 12000 Euro. Die L 197 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell