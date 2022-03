Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneute Beschädigungen an Schule

Jena (ots)

Wie ein Zeuge am Dienstagmorgen mitteilte, ereignete sich an einer Schule in der Karl-Marx-Allee eine erneute Sachbeschädigung. Unbekannte bewarfen mit Steinen die Fenster. Hierbei gingen drei Scheiben der Außenverglasung zu Bruch, es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro.

