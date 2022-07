PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots) - BAB 96 / Neuravensburg BMW fährt in Swimmingpool Glimpflich ausgegangen ist am Freitagabend gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A96, Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg. Als der 31-jährige Geschädigte mit seinem neuen BMW die A96 von Lindau in Richtung München unterwegs war, konnte er einem auf der Fahrbahn liegenden größeren Karton nicht mehr ausweichen und fuhr in diesen. Bei der ...

