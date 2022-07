Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Bodensee

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Fußgänger von Pkw erfasst

Schwere Verletzungen erlitt am Freitagabend gegen 21:35 Uhr ein 25-jähriger Fußgänger als er die Mittelleitblanke zur B31, kurz vor der Ausfahrt Friedrichshafen Nord, überstieg und von einem Pkw erfasst wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der verletzte Fußgänger beim Übersteigen der Leitblanke zu Fall und stürzte direkt auf die Windschutzscheibe eines 55-jährigen Audifahrers, welcher zum Unfallzeitpunkt von Friedrichshafen in Richtung Lindau fuhr. Der Fußgänger zog sich beim Aufprall so schwere Verletzungen zu, dass er in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht wurde. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Eriskirch

Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen kam es am Freitag gegen 14:50 Uhr auf der B31 von Eriskirch in Richtung Friedrichshafen. Als eine 38-jährige BMW-Fahrerin verkehrsbedingt halten musste übersah dies der 71-jährige Lenker eines Smarts und fuhr auf einen Toyota Corolla auf, welcher durch den Aufprall auf den vor ihm haltenden BMW geschoben wurde. Durch den Aufprall zog sich der Unfallverursacher leichtere Verletzungen zu, weshalb er vorsorglich durch Rettungskräfte in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht wurde. Ebenfalls leichte Verletzungen zog sich ein 43-jähriger Beifahrer aus dem Toyota zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 12.000 Euro.

Friedrichshafen

Flug überbucht

Zu tumultartigen Szenen kam es am Freitag gegen 19:00 Uhr während des Boardings auf dem Flughafen in Friedrichshafen. Grund hierfür war die massive Überbuchung eines Fluges der Wizz Air von Friedrichshafen nach Tirana. Nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei waren für den Flug 209 Passagiere gebucht, zur Verfügung standen aber lediglich 186 Sitzplätze, 39 Personen konnten so für den gebuchten Flug nicht berücksichtigt werden. Als die aufgebrachten Passagiere lautstark ihren Unmut äußerten, mussten diese mehrfach durch Kräfte des Zolls und der Polizei vom Abfertigungsschalter zurückgewiesen werden. Nur durch intensive Gespräche mit den Passagieren konnte die Situation letztendlich beruhigt werden. Einige der betroffenen Passagiere teilten mit, dass sie unter anderem Anreisezeiten von mehreren Stunden hatten.

Owingen

Körperverletzung

Auf Grund seines aggressiven Verhaltens wurde am Samstagmorgen gegen 05:25 Uhr ein 36-jähriger Gast aus einer Gaststätte in Zum Döbele verwiesen. Da er hiermit nicht einverstanden war betrat er kurz darauf diese wieder und schlug einem 34-jährigem Mann mit der Hand ins Gesicht. Im Anschluss wird der Tatverdächtige durch drei Personen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Geschädigte wurde durch den Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Da der Tatverdächtige deutlich alkoholisiert war, wurde er in Gewahrsam genommen.

