PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

BAB 96 / Neuravensburg

BMW fährt in Swimmingpool

Glimpflich ausgegangen ist am Freitagabend gegen 23:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A96, Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg. Als der 31-jährige Geschädigte mit seinem neuen BMW die A96 von Lindau in Richtung München unterwegs war, konnte er einem auf der Fahrbahn liegenden größeren Karton nicht mehr ausweichen und fuhr in diesen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Karton verloren hatte. In diesem befand sich die Folie eines 6500 Liter fassenden Swimmingpools samt der Konstruktion. Durch die Kollision entstand am BMW ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kißlegg unter der Telefonnummer 07563-90990 zu melden.

