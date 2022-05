Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - E-Bikes aus Abstellraum gestohlen

In Ulm brachen Unbekannte in den letzten Tagen mehrere Türen und Schlösser auf.

Die Keller von gleich drei Gebäuden in der Wörthstraße gingen Unbekannte zwischen Montag und Mittwoch an. Zugang verschafften sich die Täter, indem sie ein Loch in das Gitter der Hauptzufahrt schnitten. Sie gingen in den ersten, unverschlossenen Raum für Fahrräder. Dort brachen die Unbekannten ein Schloss auf, um das damit gesicherte Pedelec zu entwenden. Durch das gewaltsame Öffnen einer Tür im Kellerkomplex gelangten die Täter in einen weiteren Raum für Räder. Aus diesem stahlen sie ein zweites Pedelec und eine Steuereinheit. Dafür hatten die Diebe zuvor das Schloss geknackt. Nachdem sie eine weitere Tür aufgebrochen hatten, versuchten die Täter erfolglos das Schloss eines Rades mit Gewalt zu öffnen. Die Unbekannten flüchteten dann mit ihrer Beute und hinterließen Sachschäden am Gebäude, an Schlössern und anderen Gegenständen. Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/1880 zu melden.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

