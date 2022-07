Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Ein 54-jähriger Radfahrer ist einer Polizeistreife am heutigen Freitag gegen 1.30 Uhr in der Länderöschstraße aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle des Mannes war der Grund für die auffällige Fahrweise schnell klar: ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der 54-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sein Fahrrad stehen lassen. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Motorradfahrer

Die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife hat am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr ein 18 Jahre alter Mann auf sich gezogen. An einem Club in der Anton-Sommer-Straße beobachteten die Beamten, wie der junge Mann sein Motorrad mit aufgezogenem Helm schob und schließlich in Richtung einer Fußgängerunterführung wegfuhr. Dort begegnete er einer zweiten Streifenwagenbesatzung. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 18-Jährigen fest. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme in einer Klinik an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung eine entsprechende Alkoholisierung bestätigen, gelangt der 18-Jährige bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Friedrichshafen

Auf Fahrradstreifen gehalten - Unfall ist die Folge

Leicht verletzt wurde eine 49-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Zeppelinstraße in Fischbach. Ein 64 Jahre alter Dodge-Lenker hatte seinen Wagen auf dem dortigen Fahrradstreifen abgestellt und diesen blockiert. Die 49-Jährige musste daher auf die Straße ausweichen und stürzte aufgrund des hohen Bordsteins, als sie wieder auf den Radweg auffahren wollte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Weil der 64-Jährige angab, dass die Radfahrerin ihn mit einer Geste beleidigt habe und deshalb gestürzt sei, wird gegen die 49-Jährige wegen Verdachts der Beleidigung ermittelt. Den 64-Jährigen erwartet indes eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Friedrichshafen

Katalysatoren aus Fahrzeugen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Mit einem Wagenheber haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Niederholzstraße einen Toyota Prius angehoben und den Katalysator fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Sachschaden beträgt knapp 1.000 Euro. Aus einem weiteren Toyota Prius, der in der Ziegelstraße abgestellt war, entwendeten mutmaßlich dieselben Täter im Laufe der vergangenen Woche ebenfalls den Katalysator. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Personen, die Verdächtiges im Umfeld der Tatorte wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Brand

Zu einem Brand in einem Haus in der Ravensburger Straße ist es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften an und löschte die Flammen rasch. Als Ursache konnten die Wehrleute eine eingeschaltete Herdplatte ausmachen, die auf dem Herd befindliche Gegenstände entzündet hatte. Ein 46-jähriger Bewohner zog sich durch Rauchgas leichte Verletzungen zu, als er zwei weiteren Bewohnern zu Hilfe eilte. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten musste die Ravensburger Straße (B 30) zeitweise komplett gesperrt werden.

Langenargen

Einbruch in Metzgerei

In eine Metzgerei in der Bahnhofstraße sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bislang unbekannte Täter eingebrochen. Die Unbekannten öffneten die Haupteingangstüre sowie mehrere Türen im Innern der Metzgerei gewaltsam und durchsuchten die Geschäftsräume. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird bislang auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, denen im Umfeld der Metzgerei Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Langenargen zu melden.

Überlingen

Rollerfahrer zum Sturz gebracht

Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte am Donnerstag dazu, dass ein 57-Jähriger im Burgbergring mit seinem Motorroller stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Mann fuhr gegen 8.45 Uhr mit seinem Zweirad an einem mit Pylonen abgesperrten Straßenteil vorbei. In dem Moment trat ein 32-Jähriger gegen eine der Pylonen, die umkippte und dem 57-Jährigen direkt vor das Vorderrad rollte. Ein zufällig anwesender Arzt kümmerte sich zunächst um den Verletzten. Am Motorroller des Herstellers Honda entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung.

